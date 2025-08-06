Поліція Миколаєва шукає водія BMW, який зник після аварії, в якій постраждали четверо людей

Увечері 5 серпня в Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися четверо людей, а один із водіїв зник із місця події.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Миколаївської області.

Аварія сталася близько 19:00 на вулиці Євгенія Логінова. За попередніми даними, водій BMW врізався в автомобіль Renault Logan, який виїжджав із парковки. Після цього BMW вилетів за межі дороги та врізався в дерево.

У Миколаєві внаслідок ДТП постраждали четверо людей. Фото: ГУНП Миколаївщини У Миколаєві внаслідок ДТП постраждали четверо людей. Фото: ГУНП Миколаївщини У Миколаєві внаслідок ДТП постраждали четверо людей. Фото: ГУНП Миколаївщини

У результаті зіткнення постраждали 22-річний водій, дві 18-річні та одна 23-річна пасажирка Renault Logan. Усіх травмованих доставили до лікарні.

Водій BMW залишив місце ДТП. Наразі правоохоронці встановлюють його особу та місце перебування.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Санкція передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Поліція закликає громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП, звертатися за телефоном 093-788-46-43 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, 38-річного водія Hyundai Tucson, який спричинив смертельну аварію в Миколаївській області, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.