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Суд арештував водія Hyundai через смертельну ДТП на одеській трасі, де загинуло подружжя

Аварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: НацполіціяАварія на Миколаївщині 23 липня. Фото: Нацполіція

38-річного водія Hyundai Tucson, який спричинив смертельну аварію в Миколаївській області, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Нагадаємо, ДТП сталася 23 липня близько 11:45 на трасі М-14 «Одеса–Мелітополь–Новоазовськ» поблизу повороту на селище Калинівка.

Після зіткнення Hyundai Tucson і Mitsubishi Outlander позашляховик Mitsubishi загорівся. У салоні загинуло подружжя, а їхній 30-річній доньці вдалося вибратися з палаючої машини.

Того ж дня слідчі повідомили водієві Hyundai Tucson підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей».

25 липня суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці без права застави.

За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 25 липня, приблизно о 05:30 на автодорозі М-05 «Київ–Одеса» поблизу села Мазурове Первомайського району автомобіль Renault Trafic, що рухався у напрямку Одеси, врізався в припарковану вантажівку Renault Magnum.

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