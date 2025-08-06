Суддю з Дніпропетровщини підозрюють у хабарництві: ховав $800 у пакеті з яблуками
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- Даріна Мельничук
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13:22, 06 серпня, 2025
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють суддю міськрайонного суду Дніпропетровщини на одержанні хабаря.
Про це йдеться у заяві пресслужби НАБУ.
За версією слідства, суддя вимагав 800 доларів за винесення виправдувального вироку у кримінальному провадженні. Після отримання всієї суми він виконав свою обіцянку.
На фото, оприлюдненому правоохоронцями, видно, що підозрюваний зберігав гроші у прозорому пакеті разом з яблуками.
Наразі судді повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми».
Санкцією цієї статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо посадовця Служби безпеки України. Його підозрюють у вимаганні хабаря на суму 300 тисяч доларів.
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