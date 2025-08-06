Суддю з Дніпропетровщини підозрюють у хабарництві: ховав $800 у пакеті з яблуками

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють суддю міськрайонного суду Дніпропетровщини на одержанні хабаря.

Про це йдеться у заяві пресслужби НАБУ.

За версією слідства, суддя вимагав 800 доларів за винесення виправдувального вироку у кримінальному провадженні. Після отримання всієї суми він виконав свою обіцянку.

На фото, оприлюдненому правоохоронцями, видно, що підозрюваний зберігав гроші у прозорому пакеті разом з яблуками.

Суддю з Дніпропетровщини підозрюють у хабарництві. Фото: НАБУ Суддю з Дніпропетровщини підозрюють у хабарництві. Фото: НАБУ

Наразі судді повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми».

Санкцією цієї статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо посадовця Служби безпеки України. Його підозрюють у вимаганні хабаря на суму 300 тисяч доларів.