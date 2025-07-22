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НАБУ передало до суду справу про вимагання $300 тисяч співробітником СБУ

НАБУ передало до суду справу про вимагання $300 тисяч співробітником СБУ. Фото: ukrinform.uaНАБУ передало до суду справу про вимагання $300 тисяч співробітником СБУ. Фото: ukrinform.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо посадовця Служби безпеки України. Його підозрюють у вимаганні хабаря.

За даними в НАБУ, начальник сектору Департаменту захисту нацдержавності СБУ вимагав 300 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв знищити частину матеріалів у справі про незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон. Якщо ж грошей не отримає — погрожував «перекваліфікацією» справи на тяжчі статті.

Гроші посадовець отримував через двох посередників, один із яких — колишній працівник СБУ. Правоохоронці задокументували передачу 72 тисяч доларів, повідомили в САП.

Тепер справу передадуть до суду. Посадовцю та його спільникам загрожує від 8 до 12 років тюрми, конфіскація майна і заборона працювати на держпосадах.

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Раніше між НАБУ і СБУ виник публічний конфлікт через іншу справу — втечу за кордон бізнесмена Геннадія Боголюбова. У СБУ заявили, що детективи НАБУ нібито допомогли йому виїхати. НАБУ це спростувало.

Що відбувається між СБУ та НАБУ?

Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора провели обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро.

Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Зазначається, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Водночас у НАБУ вважають обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними».

Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

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