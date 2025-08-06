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На Миколаївщині судитимуть підприємця, якого підозрюють у засміченні парку «Тилігульський»

Тилігульський лиман. Фото: «МикВісті»Тилігульський лиман. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області судитимуть підприємця, якого підозрюють у засміченні частини регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». За даними слідства, він навмисно не організував належне поводження з відходами, щоб зекономити кошти.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що протягом 2023 року підприємець свідомо не дотримувався вимог щодо поводження з відходами в межах регіонального ландшафтного парку. Щоб зекономити кошти, він не організував сортування, збирання й утилізацію сміття. Тому територію природно-заповідного фонду площею 150 квадратних метрів забруднено та засмічено.

За даними правоохоронців, такими діями довкіллю завдано шкоди майже на 600 тисяч гривень. Для її відшкодування потерпіла сторона подала позов, який разом з обвинувальним актом передали до суду.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури вже скерували справу до суду. Підприємця обвинувачують у забрудненні земель природно-заповідного фонду за частино 1 статті 239 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, біля Тилігульського лиману досі немає облаштованої стоянки для відпочиваючих, автомобілі яких можуть зашкодити унікальним рослинам регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності».

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