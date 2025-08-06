На Закарпатті з дронами та собаками всю ніч шукали хлопця з Миколаївщини, який зник з табору

На Закарпатті всю ніч шукали підлітка з Миколаївщини, який зник з табору. Фото: ДСНС

Підлітка з Миколаївської області, який зник із дитячого табору на Закарпатті, рятувальники з дронами та собаками шукали всю ніч.

Про це повідомили в ДСНС.

Виклик про зникнення надійшов майже опівночі, 5 серпня. Поліція повідомила, що хлопець пішов з території табору близько 21:00 і не повернувся. Підліток тимчасово проживає на Закарпатті й відпочивав в таборі.

До пошуків залучили рятувальників чотирьох гірських пошуково-рятувальних відділень, кінолога з собакою, поліцейських та персонал закладу. Також над місцевістю працювали два безпілотники, які обстежували околиці з повітря.

Всю ніч пошукові групи прочісували територію навколо сіл Турички, Лікіцари й Липовець, а також підніжжя полонини Руна. О 06:45 хлопця знайшли на одній з доріг поблизу табору. Він був у задовільному стані.

«Безсонна ніч з ранковим happy end’ом», — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті всю ніч шукали підлітка з Миколаївщини, який зник з табору. Фото: ДСНС На Закарпатті всю ніч шукали підлітка з Миколаївщини, який зник з табору. Фото: ДСНС На Закарпатті всю ніч шукали підлітка з Миколаївщини, який зник з табору. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що за 2024 рік до поліції Миколаївщини надійшла 441 заява про зникнення дітей, усіх неповнолітніх поліцейські розшукали. В тому числі, 432 дитини знайшли упродовж доби.