Вночі росіяни вдарили по парку поїздів «Інтерсіті+», виникла пожежа

Росіяни вдарили по «Інтерсіті+». Фото: Укрзалізниця

Вночі 28 серпня російська армія вдарила по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атаку потрапив парк швидкісних поїздів «Інтерсіті+».

Про це повідомили в «Укрзалізниці». Там уточнили, що завдяки діям працівників депо пожежу вдалося швидко ліквідувати. Один поїзд отримав серйозні ушкодження. Люди не постраждали — персонал перебував в укриттях.

У компанії заявили, що жоден рейс не буде скасований. Для цього на маршрути виводять підмінний рухомий склад. Пасажирів попередили, що можливі затримки через відновлення інфраструктури.

Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримки низки поїздів через масовану атаку та знеструмлення інфраструктури на Вінниччині. Йдеться, зокрема, про такі рейси:

№ 87 Запоріжжя — Ковель;

№ 139 Київ — Камʼянець-Подільський;

№ 77 Одеса — Ковель;

№ 3 Запоріжжя — Ужгород;

№ 47 Запоріжжя — Мукачево;

№ 32 Перемишль — Запоріжжя;

№ 92 Львів — Київ;

№ 52 Львів — Київ.

Раніше в «Укрзалізниці» пояснювали, чому цього літа зросли труднощі з купівлею квитків на потяги. Основна причина — кількість пасажирських вагонів зменшується швидше, ніж оновлюється, а попит на перевезення, особливо серед пільговиків, постійно зростає.

В компанії зазначили, що лише за останній рік парк зменшився на 189 вагонів, здебільшого через старіння та пошкодження від обстрілів. Водночас за цей самий період «Укрзалізниця» отримала лише 39 нових вагонів.