За добу у Миколаєві та селах області горіли суха трава і сміття

Пожежа на Миколаївщині. Архівне фото: ДСНС

Протягом доби, 1 вересня, та вночі 2 вересня на території Миколаївської області сталися п’ять пожеж. Горіла суха трава на відкритих територіях та сміття у будівлі, яка не експлуатується.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Пожежі зареєстровані у селі Осетрівка Чорноморської громади, селі Михайлівка Березанської громади, селі Гуріївка Костянтинівської громади Миколаївського району та два — у Миколаєві. Загальна площа горінь склала понад 1 гектар.

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.