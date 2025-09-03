На Миколаївщині горіла сільгосптехніка: підозрюють підпал
- Марія Хаміцевич
10:29, 03 вересня, 2025
На території Миколаївської області 3 вересня та вночі 4 вересня сталося 15 пожеж.
Одна з них виникла через підпал у селі Нововолодимирівка Єланецької громади, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Там загорілася сільськогосподарська техніка на площі близько 100 квадратних метрів. Вогонь загасили рятувальники, обставини з’ясовують правоохоронці.
Більшість інших пожеж — це займання сухої трави, сміття, кущів та пожнивних залишків на відкритих територіях. Загалом вигоріло понад 3 гектари.
Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.
