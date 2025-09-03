Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    3 вересня, 2025

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 25.8° Ясне небо

На Миколаївщині горіла сільгосптехніка: підозрюють підпал

Наслідки пожежі у селі Нововолодимирівка. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки пожежі у селі Нововолодимирівка. Фото: ДСНС Миколаївщини

На території Миколаївської області 3 вересня та вночі 4 вересня сталося 15 пожеж.

Одна з них виникла через підпал у селі Нововолодимирівка Єланецької громади, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Там загорілася сільськогосподарська техніка на площі близько 100 квадратних метрів. Вогонь загасили рятувальники, обставини з’ясовують правоохоронці.

Більшість інших пожеж — це займання сухої трави, сміття, кущів та пожнивних залишків на відкритих територіях. Загалом вигоріло понад 3 гектари.

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.

