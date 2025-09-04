Екоінспекція зафіксувала два порушення під час рейду в Арбузинській та Новомар’ївській громадах. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

За два дні на території Арбузинської та Новомар’ївської громад Миколаївщини зафіксували два випадки порушень природоохоронного законодавства.

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Як зазначається у дописі, 27–28 серпня 2025 року на території громад відбулися природоохоронні рейди. Інспектори спільно з працівниками поліції виявили кілька порушень.

Екоінспекція зафіксувала два порушення під час рейду в Арбузинській та Новомар’ївській громадах. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

У першому випадку зафіксовано незаконне знищення 11 дерев білої акації. На порушників склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка). За цією статтею передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Другий протокол склали на мешканців Миколаєва за перевезення лісоматеріалів (дров) без документів, що підтверджують законність їх походження. За ст. 65-1 КУпАП (незаконне перевезення, зберігання або збут лісу) накладено штраф у розмірі 510 гривень, а завдана довкіллю шкода становить 6365 гривень.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у Миколаєві під час облаштування тротуару з велодоріжкою від Тернівського кільця до Інгульського мосту підрядники почали рубити корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України.