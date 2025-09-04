Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    4 вересня, 2025

  • 23.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 23.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Екоінспекція зафіксувала два порушення під час рейду в Арбузинській та Новомар’ївській громадах

Екоінспекція зафіксувала два порушення під час рейду в Арбузинській та Новомар’ївській громадах. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.Екоінспекція зафіксувала два порушення під час рейду в Арбузинській та Новомар’ївській громадах. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

За два дні на території Арбузинської та Новомар’ївської громад Миколаївщини зафіксували два випадки порушень природоохоронного законодавства.

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Як зазначається у дописі, 27–28 серпня 2025 року на території громад відбулися природоохоронні рейди. Інспектори спільно з працівниками поліції виявили кілька порушень.

Екоінспекція зафіксувала два порушення під час рейду в Арбузинській та Новомар’ївській громадах. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.Екоінспекція зафіксувала два порушення під час рейду в Арбузинській та Новомар’ївській громадах. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

У першому випадку зафіксовано незаконне знищення 11 дерев білої акації. На порушників склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка). За цією статтею передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Другий протокол склали на мешканців Миколаєва за перевезення лісоматеріалів (дров) без документів, що підтверджують законність їх походження. За ст. 65-1 КУпАП (незаконне перевезення, зберігання або збут лісу) накладено штраф у розмірі 510 гривень, а завдана довкіллю шкода становить 6365 гривень.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у Миколаєві під час облаштування тротуару з велодоріжкою від Тернівського кільця до Інгульського мосту підрядники почали рубити корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України.

Останні новини про: Держекоінспекція

На Миколаївщині чоловік спиляв 6 сухих дерев: шкоду оцінили в ₴57 тисяч
У центрі Миколаєва під час облаштування магазину спиляли гілки багаторічної ялини
Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
новини

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Юлія Бойченко
новини

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Держекоінспекція

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних
У центрі Миколаєва під час облаштування магазину спиляли гілки багаторічної ялини
На Миколаївщині чоловік спиляв 6 сухих дерев: шкоду оцінили в ₴57 тисяч

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

6 годин тому

Куди піти цього тижня у Миколаєві: головні події та заходи

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay