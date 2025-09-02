Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Так виглядають стовбури дерев після того, як підрядник розпочав роботи з облаштування тротуару. Фото: «МикВісті»Так виглядають стовбури дерев після того, як підрядник розпочав роботи з облаштування тротуару. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві під час облаштування тротуару з велодоріжкою від Тернівського кільця до Інгульського мосту підрядники почали рубити корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України.

Станом на 2 вересня інспектори Держекоінспекції зафіксували вже 5 тополь з обрубленим корінням, корою, також постраждав абрикос, а бузок взагалі залили бетоном, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Тополю пошкодили та намагались спиляти. Фото: «МикВісті»Тополю пошкодили та намагались спиляти. Фото: «МикВісті»
Тополю пошкодили та намагались спиляти. Фото: «МикВісті»Тополю пошкодили та намагались спиляти. Фото: «МикВісті»

Загалом для будівництва нового тротуару вартістю 16,2 мільйонів гривень необхідно зрубати коріння у 68 з 89 дерев, які ростуть вздовж ділянки, розповіли журналістам в екоінспекції.

Підрядник «Світ будівництва і технологій» виконує роботи без підписаних актів на вирубку коренів дерев, — пояснює екоінспекторка Наталія Барчук. За її словами Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради подав на погодження обрізання коренів у 64 дерев, де обрізати потрібно ⅓ або навіть ½ периметра стовбура, що, на її думку, неприпустимо.

— Вони роблять там велодоріжку й рубають корені дерев, сильно пошкоджуючи кору. Ось ця ділянка, де вони почали роботи — там п’ять тополь з обрубаними коренями та пошкодженою корою, і одна абрикоса у хорошому стані, але майже на половині стовбура обдерта кора. Акти на проведення цих робіт не підписані. І я питаю: як ви проводите ці роботи, якщо акти не підписані? Тим більше акти на обрізку коренів ми точно не підпишемо. Нам департамент ЖКГ приніс акт і просить 64 дерева обрізати на половину, на третину периметра стовбура кори. Це просто неприпустимо за законодавством. Там жах. Ми вчора були, склали протокол, я викликала поліцію. Вони образилися, що я викликала поліцію, — зазначила Наталія Барчук.

За її словами, обрізка коренів суперечить правилам утримання зелених насаджень. При цьому сума штрафу, який нарахували інспектори, - 510 гривень.

— Ми за обрізку коренів штрафуємо. Ми вчора їх оштрафували. Там на ¼, ½ периметра стовбура дерева, і ми повинні штрафувати. А вони принесли акт і просять, щоб ми підписали ще на 64 дерева обрізання коренів на третину й на половину. Ми ще збитки не рахували, але вже оштрафували підрядника на 510 гривень, — розповіла інспекторка.

Підрядник пошкодив коріння дерев, облаштовуючи бордюр для пішохідної доріжки. Фото: «МикВісті»Підрядник пошкодив коріння дерев, облаштовуючи бордюр для пішохідної доріжки. Фото: «МикВісті»
Підрядник пошкодив коріння дерев, облаштовуючи бордюр для пішохідної доріжки. Фото: «МикВісті»Підрядник пошкодив коріння дерев, облаштовуючи бордюр для пішохідної доріжки. Фото: «МикВісті»

До ситуації долучилося і комунальне підприємство «Миколаївські парки», яке займається озелененням та доглядом за зеленими насадженнями у місті. Попри те, що КП само не раз опинялося в скандалах, пов’язаних з незаконним обрізанням дерев, цього разу підприємство висловило незадоволення рішенням про масове пошкодження коренів.

— Навіть КП «Миколаївські парки» обурюються діями підрядника, — підкреслила представниця екоінспекції.

Вона також розповіла, що роботи наразі призупинені. 

— Учора вони сказали, що не будуть ставити бордюри впритул до дерев. Ще кілька кущів бузку залили цементом, ми сказали, що це треба прибрати, — уточнила вона.

Фахівці попереджають: пошкодження поверхневих коренів може зробити дерева аварійними. 

— Якщо вони й далі рубатимуть поверхневі корені, то дерева стануть аварійними: вони сохнуть і можуть упасти, не дай боже, на когось. Тим більше якщо з одного боку обрізати корінь, дерево стає однобоким, крона тягне в один бік, — пояснила Наталя Барчук

Так виглядає старий тротуар, який замінюють новим за 16 млн гривень. Фото: «МикВісті»Так виглядає старий тротуар, який замінюють новим за 16 млн гривень. Фото: «МикВісті»
Через роботи з заміни старого тротуару вздовж ПГУ на новий підрядник пошкодив коріння дерев. Фото: МикВістіЧерез роботи з заміни старого тротуару вздовж ПГУ на новий підрядник пошкодив коріння дерев. Фото: МикВісті
Через роботи з заміни старого тротуару вздовж ПГУ на новий підрядник пошкодив коріння дерев. Фото: МикВістіЧерез роботи з заміни старого тротуару вздовж ПГУ на новий підрядник пошкодив коріння дерев. Фото: МикВісті
Через роботи з заміни старого тротуару вздовж ПГУ на новий підрядник пошкодив коріння дерев. Фото: МикВістіЧерез роботи з заміни старого тротуару вздовж ПГУ на новий підрядник пошкодив коріння дерев. Фото: МикВісті

Тротуар за ініціативою Федора Панченка: Що відомо?

Вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві почали капітальний ремонт пішохідної зони. Основна причина — заміна трубопроводу, яку виконує «Миколаївводоканал». Під час цих робіт частина тротуару була зруйнована, і тепер покриття потрібно відновлювати. Департамент ЖКГ вже провів тендер, і вартість ремонту склала 16,2 мільйона гривень.

Фінансування заплановане по місяцях:

  • у серпні виділено 2,85 мільйонів гривень,

  • у вересні — 4,15 мільйонів гривень,

  • у жовтні — 4,15 мільйонів гривень,

  • а у листопаді — 5,68 мільйонів гривень.

Миколаївський політик Федір Панченко на фоні тротуару, ремонтом якого він опікуєтьсяМиколаївський політик Федір Панченко на фоні тротуару, ремонтом якого він опікується

Ось як необхідність даного «інфраструктурного проєкту» пояснював сам депутат Федір Панченко, який обирався від партії «Пропозиція» по виборчому округу №6, що охоплює мікрорайон Соляні та цю ділянку:

— Це основний пішохідний маршрут, яким користуються всі жителі. Величезна кількість людей. Там у проєкті були майданчики, розгалуження в сторони, але в такому вигляді він коштував би 40 мільйонів гривень. Ми розділили (цей проєкт, - прим.) на черги, ми реалізовуємо, на цей момент, тільки тротуарну частину, - сказав Федір Панченко.

Міський голова Олександр Сєнкевич також висловився на підтримку проєкту.

— Люди зібралися, написали, і вимагають побудувати там цю пішохідну зону, тому що велика кількість людей нею користується, - пояснював Олександр Сєнкевич.

У подальших планах там — прибрати аварійні дерева, викорчувати пні та демонтувати залишки рекламних конструкцій. Цим займеться комунальне підприємство «Парки». Крім того, на тротуарі встановлять обмежувачі, аби припинити рух автомобілів, які часто використовували його як дорогу.

Зрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВістіЗрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті
Зрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВістіЗрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті
Зрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВістіЗрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті
Зрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВістіЗрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті
Зрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВістіЗрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті

Привіт! Я — Аліна Квітко, авторка цього матеріалу.

Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті.

Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті.

Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її.

Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Аліна Квітко

Нагадаємо, у Миколаєві водіям заборонили робити поворот направо за зупинкою по проспекту Героїв України, що розташована біля в'їзду в торговий центр «Магелан».  

