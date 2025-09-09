Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині за добу сталося 14 пожеж: горіло сміття та суха трава

Пожежі на Миколаївщині 8-9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 8-9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 5 вересня та вночі 6-го на території Миколаївської області рятувальники загасил 14 пожеж сміття та сухостою.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що горів сухостій, чагарники, очерет і сміття на площі сім гектарів.

Крім того, у селі Криве Озеро Друге Первомайського району під час гасіння пожежі рятувальники не допустили поширення вогню на два житлових будинки та господарські споруди.

Загалом від ДСНС працювали 52 вогнеборці та 13 одиниць техніки. У двох випадках залучалося відділення місцевої пожежної охорони «Степове».

Пожежі на Миколаївщині 8-9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 8-9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 8-9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 8-9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 8-9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 8-9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, за добу на Миколаївщині також сталося кілька пожеж у житлових будинках. Загинули двоє людей, ще одна — постраждала.

