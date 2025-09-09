Двоє чоловіків загинули на пожежах у Миколаївській області, ще одна жінка постраждала

Двоє чоловіків загинули на пожежах у Миколаївській області. Фото: ДСНС, ілюстративне

За добу на Миколаївщині сталося кілька пожеж у житлових будинках. Загинули двоє людей, ще одна — постраждала.

Увечері 8 вересня в селі Виноградівка Вознесенського району загорівся житловий будинок. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 48-річного власника дому. Вогонь охопив площу 60 квадратних метрів.

Вранці 9 вересня в селі Капустине Миколаївського району також сталася пожежа в приватному будинку. Під час обстеження приміщення вогнеборці виявили тіло чоловіка, його особу ще встановлюють. Вогонь зруйнував дах і пошкодив близько 70 квадратних метрів.

Напередодні у Вознесенську сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхівки. Сусіди встигли винести із задимленого житла 30-річну жінку та передали медикам. Вона від госпіталізації відмовилася. Займання матраца та домашніх речей ліквідували на площі 3 квадратні метри.

Крім того, у селі Інгулка Баштанського району горів дах нежитлового будинку на площі 55 квадратних метрів. Постраждалих не було.

До ліквідації пожеж залучалися рятувальники, місцева пожежна охорона та фермери, які допомагали підвозити воду тракторами з бочками. Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, за добу до цього, на території Миколаївської області рятувальники загасили 22 пожежі. Одна з них виникла у Миколаєві через падіння уламків боєприпасів на території виробничого підприємства. Вогонь оперативно ліквідували.