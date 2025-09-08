Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів

На Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 7 вересня та в ніч на 8-ме на території Миколаївської області рятувальники загасили 22 пожежі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївської області.

Одна з них виникла у Миколаєві через падіння уламків боєприпасів на території виробничого підприємства. Вогонь оперативно ліквідували, постраждалих немає.

Інші займання не були пов’язані з бойовими діями. 

Зокрема у селі Березнегувате Баштанського району горіла господарча споруда площею 10 квадратних метрів від вогню вдалося вберегти житловий будинок. Також зайнялася літня кухня площею 3 квадратних метрів у селі Добре. У селі Кам’янка Чорноморської громади Миколаївського району спалахнув житловий будинок площею 65 квадратних метрів та сухостій на площі 200 квадратних метрів.

На Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів. Фото: ДСНС Миколаївщини
На Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів. Фото: ДСНС Миколаївщини
На Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів. Фото: ДСНС Миколаївщини

Крім того, суха трава, чагарники, очерет та сміття горіли у Вознесенському, Баштанському, Первомайському, Миколаївському районах та в обласному центрі. Загальна площа загорянь склала понад 17 гектарів.

До ліквідації вогню залучалися 70 співробітників ДСНС та 18 одиниць техніки, місцеві пожежні охорони «Маринівка», «Первомайське», «Обухівка», «Шевченкове», «Широколанівка» та «Коблево». У двох випадках допомогу з підвозом води надали фермерське господарство та приватне підприємство. Причини пожеж з’ясовуються.

Нагадаємо, миколаївські рятувальники здобули призові місця на Фіналі Кубка України зі стронгмену, який відбувся 7 вересня у Буковелі.

