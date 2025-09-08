На Миколаївщині за добу ліквідували 22 пожежі, зокрема після падіння уламків боєприпасів
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
12:09, 08 вересня, 2025
-
Протягом 7 вересня та в ніч на 8-ме на території Миколаївської області рятувальники загасили 22 пожежі.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївської області.
Одна з них виникла у Миколаєві через падіння уламків боєприпасів на території виробничого підприємства. Вогонь оперативно ліквідували, постраждалих немає.
Інші займання не були пов’язані з бойовими діями.
Зокрема у селі Березнегувате Баштанського району горіла господарча споруда площею 10 квадратних метрів від вогню вдалося вберегти житловий будинок. Також зайнялася літня кухня площею 3 квадратних метрів у селі Добре. У селі Кам’янка Чорноморської громади Миколаївського району спалахнув житловий будинок площею 65 квадратних метрів та сухостій на площі 200 квадратних метрів.
Крім того, суха трава, чагарники, очерет та сміття горіли у Вознесенському, Баштанському, Первомайському, Миколаївському районах та в обласному центрі. Загальна площа загорянь склала понад 17 гектарів.
До ліквідації вогню залучалися 70 співробітників ДСНС та 18 одиниць техніки, місцеві пожежні охорони «Маринівка», «Первомайське», «Обухівка», «Шевченкове», «Широколанівка» та «Коблево». У двох випадках допомогу з підвозом води надали фермерське господарство та приватне підприємство. Причини пожеж з’ясовуються.
Нагадаємо, миколаївські рятувальники здобули призові місця на Фіналі Кубка України зі стронгмену, який відбувся 7 вересня у Буковелі.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.