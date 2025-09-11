РФ обстріляла 33 населені пункти Херсонщини: поранені п’ятеро людей
-
Марія Хаміцевич
-
•
-
9:00, 11 вересня, 2025
-
Упродовж доби російська армія атакувала 33 населені пункти Херсонської області. Поранені п’ятеро мирних жителів.
Про це вранці 11 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під ударами опинилися об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Пошкоджені багатоповерховий будинок, дев’ять приватних осель, господарська споруда та гараж.
Нагадаємо, що вночі 9 вересня росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок артилерійських ударів постраждав міський ринок. Вогонь повністю знищив низку торговельних кіосків.
