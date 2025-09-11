Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    11 вересня, 2025

  • 21.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 11 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 21.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ обстріляла 33 населені пункти Херсонщини: поранені п’ятеро людей

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російська армія атакувала 33 населені пункти Херсонської області. Поранені п’ятеро мирних жителів.

Про це вранці 11 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами опинилися об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Пошкоджені багатоповерховий будинок, дев’ять приватних осель, господарська споруда та гараж.

Нагадаємо, що вночі 9 вересня росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок артилерійських ударів постраждав міський ринок. Вогонь повністю знищив низку торговельних кіосків.

Останні новини про: Війна в Україні

«Починається»: Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі
Три «Шахеди» збили на Миколаївщині під час нічної атаки
Британія та Україна спільно вироблятимуть нові дрони для ППО
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Ірина Олехнович
новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Аліна Квітко
новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Британія та Україна спільно вироблятимуть нові дрони для ППО
Три «Шахеди» збили на Миколаївщині під час нічної атаки
«Починається»: Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі

Три бібліотеки Миколаївщини отримали у подарунок книжки на понад ₴200 тисяч

Три «Шахеди» збили на Миколаївщині під час нічної атаки

Державні інспектори перевірили, як годують дітей у школах Миколаєва, та дали поради з готування нагетсів

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay