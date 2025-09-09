У Херсоні після атаки росіян вигорів міський ринок. Фото: Олександр Андрющенко/"Вгору"

Уночі 9 вересня російські війська обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок артилерійських ударів постраждав міський ринок.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Вогонь повністю знищив низку торговельних кіосків. Уже зранку підприємці почали розбирати завали власного майна, що згоріло.

— На відео — згарище в центрі Херсона. Це все, що лишилося від частини міського ринку після нічних артилерійських ударів росіян. Вогонь знищив торговельні точки, які для багатьох херсонців були єдиним джерелом заробітку, — наголосив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За попередніми даними, тут обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, минулої доби під ударами дронів, авіації та артилерії РФ перебували 31 населений пункт Херсонської області. Поранення отримали п’ятеро людей.