  вівторок

    9 вересня, 2025

  9 вересня , 2025 вівторок

Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та авто, є поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція, для ілюстрації

Минулої доби під атаками дронів, авіаційними ударами та артилерійським вогнем перебували 31 населений пункт Херсонської області.

Про це вранці 9 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Війська обстрілювали критичну й соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Унаслідок атак пошкоджені три приватні будинки та кілька автомобілів. П’ятеро людей отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що у прифронтовому Херсоні, в мікрорайоні Корабел, через постійні російські обстріли зруйнована майже вся житлова інфраструктура.

