Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та авто, є поранені
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:28, 09 вересня, 2025
-
Минулої доби під атаками дронів, авіаційними ударами та артилерійським вогнем перебували 31 населений пункт Херсонської області.
Про це вранці 9 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Війська обстрілювали критичну й соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Унаслідок атак пошкоджені три приватні будинки та кілька автомобілів. П’ятеро людей отримали поранення.
Раніше повідомлялось, що у прифронтовому Херсоні, в мікрорайоні Корабел, через постійні російські обстріли зруйнована майже вся житлова інфраструктура.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.