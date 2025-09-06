Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    6 вересня, 2025

У Херсоні в мікрорайоні Корабел немає жодної цілої багатоповерхівки, — міська рада

Будинок з муралом у мікрорайоні Корабел, травень 2025 року. Фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковБудинок з муралом у мікрорайоні Корабел, травень 2025 року. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

У прифронтовому Херсоні, в мікрорайоні Корабел, через постійні російські обстріли зруйнована майже вся житлова інфраструктура.

Про це повідомила заступниця міського голови Херсона Наталія Чорненька, пише «МОСТ».

За її словами, усі 54 багатоповерхівки мікрорайону пошкоджені на 100%, ще у 18 будинків постраждали дахи. Загалом внаслідок атак було вибито близько 4200 вікон.

«Ворог застосовує по мікрорайону Корабел дрони різних типів, артилерію, дві авіабомби нещодавно скинули. Всі 54 багатоповерхові будинки в мікрорайоні на 100% пошкоджені. 18 будинків мають серйозне пошкодження дахів. Близько 4200 вікон ворожою зброєю вибито. В цьому мікрорайоні також розташовані ще й мікрорайони «Гідропарк», «Нафтогавань» — це забудова приватна. 62 приватні будинки зруйновані повністю, ще 890 пошкоджені», — зазначила Наталія Чорненька.

Нагадаємо, у Херсоні через російські обстріли пошкоджений Острівський міст, що з’єднує мікрорайон Корабел з іншими районами міста. Проїзд можливий, але рух ускладнений.

Раніше повідомлялось, що російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком. 

Також журналісти показали, як триває масштабна евакуація місцевих жителів — попри постійні обстріли та атаки дронів. Наразі у районі відсутнє газопостачання, однак є електроенергія та вода.

Вже з мікрорайону Корабел евакуювали всіх дітей. Нині на території мікрорайону залишаються ще понад 220 дорослих.

