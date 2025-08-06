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Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова» з-під російських обстрілів

Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ

У мікрорайоні Корабел в прифронтовому Херсоні, який місцеві називають Островом, триває масштабна евакуація місцевих жителів — попри постійні обстріли та атаки дронів.

Процес евакуації показало місцеве видання МОСТ.

Як відомо, наразі у районі відсутнє газопостачання, однак є електроенергія та вода.

З 5 серпня мешканців вивозять власними силами, а також за підтримки поліції і волонтерів Червоного Хреста. Усього евакуйовано більше 500 людей, серед них 46 дітей та 85 осіб з обмеженою мобільністю.

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Переважна більшість людей виїжджає автомобілями, мікроавтобусами та міським транспортом. Серед евакуйованих — родини з дітьми, літні люди та люди з інвалідністю — усіх забезпечують допомогою та супроводом.

За словами командира Херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Миколи Тараненка, переважна більшість людей, які евакуюються з Острова, — пенсіонери.

«Я десь три дні вагалася, — розповідає журналістам жінка, що представилася як Любов, — і таки вирішила їхати. Ми жили тут, коли електрика і газ подавалися з перебоями. Але якщо міст зруйнують і Острів відріжуть від міста, буде зовсім нестерпно. А взагалі дуже важко їхати звідси. Дуже».

Зокрема людям допомагають оформити документи внутрішньо переміщених осіб, видають гуманітарну допомогу (воду і продуктові набори), а також їх приймає лікар і можна отримати медичну допомогу.

Як пише видання, евакуація триває надзвичайно активно: «Острів давно не бачив такої кількості транспорту та людей, які виїжджають попри небезпеку».

Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ
Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ
Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ
Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ
Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ
Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ
Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ
Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ
Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТЖурналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова». Фото: МОСТ

Евакуйованим надають повний супровід — допомагають дістатися до рідних або тимчасово розміщують у прихистках чи евакуюють до інших регіонів. 

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