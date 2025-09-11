Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    11 вересня, 2025

У Миколаєві горів офіс, людей евакуювали

У Миколаєві горів офіс, людей евакуювали. Фото: ДСНСУ Миколаєві горів офіс, людей евакуювали. Фото: ДСНС

За минулу добу, 10 вересня, рятувальники загасили три пожежі у Миколаєві та області.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Миколаєві, в Інгульському районі, загорілись речі в офісній будівлі. Вогонь охопив близько двох квадратних метрів.

Із задимленого приміщення рятувальники вивели співробітників на вулицю. Ніхто не постраждав. Також двічі горіла суха трава у Первомайському районі.

Слід зазначити, що екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйонів гривень. Масштабні займання охоплювали житлові квартали, промислові об’єкти та природні території.

