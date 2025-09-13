На Миколаївщині за добу сталося 13 пожеж: через обстріли горіли будинки

Пожежі на Миколаївщині 12-13 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 12 вересня та вночі 13-го на території Миколаївської області рятувальники загасили 13 пожеж сміття, сухостою та житлових будинків.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що 12 вересня внаслідок обстрілу акваторії Очакова пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Того ж дня FPV-дронами атакували Куцурубську громаду. Жертв немає.

Вчора та вночі двічі атакували FPV-дронами Галицинівську громаду. У селі Лимани пошкоджено приватний будинок та виникла пожежа, яку загасили рятувальники. У селі Лупареве пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.

Інші загорання виникли внаслідок пожеж сухої трави, сміття та неексплуатованих будівель. Причини встановлюються.

Пожежі на Миколаївщині 12-13 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 12-13 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 12-13 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, минулої доби в Миколаївській області рятувальники ліквідували 15 пожеж різного характеру. Горіли житлові та господарські будівлі, а також суха трава, чагарники й сміття. В одному випадку займання сталося після атаки російським безпілотником.