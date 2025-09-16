Горіли господарства і суха трава: на Миколаївщині за добу сталося 15 пожеж

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На Миколаївщині протягом минулої доби зафіксували 15 пожеж. Горіли суха трава, чагарники, очерет та сміття у громадах Миколаївського, Вознесенського, Баштанського та Первомайського районів, а також у Миколаєві.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Михайлівка Веселинівської громади пожежу сухостою на площі 100 квадратних метрів загасили місцеві жителі та фермери ще до приїзду рятувальників.

У селі Врадіївка Первомайського району горіла господарська споруда та суха трава. Вогонь поширився на площу 410 квадратних метрів, але вогнеборцям вдалося не допустити займання житлового будинку. Причини пожеж встановлюються.

Слід зазначити, що екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйонів гривень. Масштабні займання охоплювали житлові квартали, промислові об’єкти та природні території.