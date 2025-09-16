Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    16 вересня, 2025

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 17.5° Мінлива хмарність

Горіли господарства і суха трава: на Миколаївщині за добу сталося 15 пожеж

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На Миколаївщині протягом минулої доби зафіксували 15 пожеж. Горіли суха трава, чагарники, очерет та сміття у громадах Миколаївського, Вознесенського, Баштанського та Первомайського районів, а також у Миколаєві.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Михайлівка Веселинівської громади пожежу сухостою на площі 100 квадратних метрів загасили місцеві жителі та фермери ще до приїзду рятувальників.

У селі Врадіївка Первомайського району горіла господарська споруда та суха трава. Вогонь поширився на площу 410 квадратних метрів, але вогнеборцям вдалося не допустити займання житлового будинку. Причини пожеж встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Слід зазначити, що екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйонів гривень. Масштабні займання охоплювали житлові квартали, промислові об’єкти та природні території.

