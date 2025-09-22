На Миколаївщині збили вісім безпілотників

Уламки «Шахеду». Архівне фото «МикВісті»

Учора, 21 вересня, у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили вісім дронів.

Це були ударні «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори різних типів, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Вночі в області збито/подавлено вісім БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 21 вересня та вночі 22 вересня російські війська 14 разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.