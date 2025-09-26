Вночі біля Південноукраїнської АЕС вибухнув безпілотник

Південноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплекс

Вночі 25 вересня приблизно за 800 метрів від Південноукраїнської атомної електростанції вибухнув збитий безпілотник.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з посиланням на команду агентства, яка постійно працює на об’єкті.

За інформацією станції, вночі у зоні моніторингу зафіксували 22 безпілотники, деякі з них підлітали на відстань близько 500 метрів. Команда МАГАТЕ, яка перебуває неподалік, чула стрілянину та вибухи приблизно о першій годині ночі. Вранці експерти обстежили місце падіння одного з дронів: там утворилася вирва розміром 4 квадратні метри та глибиною близько одного метра.

Унаслідок вибуху пошкоджені металеві конструкції та вибиті вікна в автівках поруч. Також пошкоджена лінія електропередач напругою 150 кіловольт, яка не була підключена до станції, тож на її роботу це не вплинуло. Постраждалих немає.

«Знову безпілотники пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент, що стався минулої ночі, не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Південноукраїнська АЕС є однією з трьох діючих атомних електростанцій України. Нині всі три її енергоблоки працюють на повну потужність.

Нагадаємо, Запорізька АЕС другий день поспіль залишається без зовнішнього живлення та працює на дизельних генераторах. Це вже десятий блекаут станції за час російської окупації.