На окупованій ЗАЕС вже другий день триває блекаут, — Міненерго

Блекаут на окупованій ЗАЕС триває другий день. Фото: APБлекаут на окупованій ЗАЕС триває другий день. Фото: AP

Запорізька АЕС другий день поспіль залишається без зовнішнього живлення та працює на дизельних генераторах. Це вже десятий блекаут станції за час російської окупації.

Про це пише міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Вона наголосила, що міжнародна спільнота має діяти рішучіше: необхідно посилити тиск на Росію задля демілітаризації та деокупації ЗАЕС. 

— Міжнародна спільнота має нарешті наважитися на рішучі дії — необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції. Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України — єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні. Зволікання неприпустиме. Безпека найбільшої атомної станції Європи — це безпека всього світу, — заявила міністерка.

Група МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, підтвердила відключення від останньої зовнішньої лінії електропередачі 750 кВ. 

Увімкнено всі доступні дизельні генератори, палива для яких, за запевненням окупаційної адміністрації, має вистачити приблизно на 20 днів.

Причини відключення ще з’ясовують. За словами української сторони, лінію пошкоджено російським обстрілом. Натомість окупанти стверджують, що територію біля ЗАЕС та пошкодженої лінії енергопостачання обстрілюють українські військові. Мовляв, «терміни її відновлення спрогнозувати неможливо».

Нагадаємо, МАГАТЕ ухвалило резолюцію, у якій вимагає від Росії повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України.

