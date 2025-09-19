Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

МАГАТЕ ухвалило резолюцію, закликавши Росію повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Окупована ЗАЕС. Фото: APОкупована ЗАЕС. Фото: AP

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалило резолюцію, яка вимагає від Росії повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Ініціаторами документа виступили Україна та її міжнародні партнери. Загалом резолюцію підтримали 62 держави-члени. У ній наголошується на необхідності негайної деокупації та демілітаризації ЗАЕС, а також виведення з її території всього неуповноваженого військового й іншого персоналу.

У документі підтверджено, що всі ядерні об’єкти мають функціонувати виключно під повним суверенним контролем компетентних українських органів. Крім того, резолюція закріпила мандат на безперервну діяльність місії МАГАТЕ на ЗАЕС, попри постійні спроби Росії перешкоджати її роботі.

— Ядерний тероризм є неприпустимим. Україна продовжує наполягати на посиленні міжнародного тиску на Росію задля повного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення ЗАЕС під контроль України! — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» раніше писали, що МАГАТЕ заявило про серйозну загрозу для ЗАЕС через пошкодження електроліній.

