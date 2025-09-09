Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

МАГАТЕ заявило про серйозну загрозу для ЗАЕС через пошкодження електроліній

Запорізька атомна електростанція. Фото: ФейсбукЗапорізька атомна електростанція. Фото: Фейсбук

На Запорізькій атомній електростанції із семи ліній електропередач працює лише одна.

Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, зазначивши, що така ситуація становить серйозну загрозу для безпеки об’єкта.

Усі шість реакторів станції перебувають у стані холодного відключення, і запускати їх у поточних умовах неможливо. Рівень води в охолоджувальному ставку знизився до 13,4 метра, що наближається до критичної позначки у 12 метрів, за якої системи охолодження перестають працювати.

Тимчасові заходи з ізоляції впускного каналу дозволяють частково стабілізувати ситуацію, але, за словами глави МАГАТЕ, необхідне довгострокове рішення, наприклад будівництво насосної станції.

Він також наголосив, що постійні обстріли поблизу майданчика ЗАЕС створюють додаткові ризики та підвищують небезпеку для станції.

Раніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук зазначили, що відновлення роботи Запорізької атомної електростанції після звільнення від російської окупації займе кілька років.

Вона також наголосила, що ситуація навколо ЗАЕС залишається надзвичайно небезпечною. При цьому, за оцінками українських спеціалістів та експертів МАГАТЕ, Росія не має можливостей під’єднати станцію до власної енергосистеми.

Росіяни на ЗАЕС повідомили МАГАТЕ про плани будівництва насосної станції для охолодження реакторів
«Укренерго» повернуло живлення на Запорізьку АЕС: станція була на генераторах
Відновлення роботи ЗАЕС після деокупації може тривати роками — міністерка енергетики
Відновлення роботи ЗАЕС після деокупації може тривати роками — міністерка енергетики
«Укренерго» повернуло живлення на Запорізьку АЕС: станція була на генераторах
Росіяни на ЗАЕС повідомили МАГАТЕ про плани будівництва насосної станції для охолодження реакторів

