 Відновлення Каховської дамби коштуватиме 2 млрд євро

Без Каховської дамби ЗАЕС не працюватиме, на відновлення потрібно €2 млрд, — Зеленський

Відновлення Каховської дамби коштуватиме 2 млрд євро.

Президент Володимир Зеленський заявив, що без відновлення Каховської дамби, що на Херсонщині, Запорізька атомна електростанція не зможе працювати. За його словами, на відбудову дамби потрібно близько 2 мільярдів євро.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, пише «Укрінформ».

Володимир Зеленський наголосив, що Каховська дамба і гідроелектростанція є критично важливими для безпечної та стабільної роботи ЗАЕС. Він зазначив, що відновлення об’єкта може стати спільним регіональним проєктом, однак за умови повної демілітаризації території.

За словами президента, Запорізька АЕС, місто Енергодар і Каховська ГЕС мають бути виведені з-під військової присутності, оскільки зараз там перебувають російські війська, що унеможливлює безпечну експлуатацію об’єктів.

Володимир Зеленський також заявив, що Росія не зацікавлена інвестувати у відновлення дамби, оскільки її головною метою залишається забезпечення водою окупованого Криму. Він висловив думку, що США могли б швидко реалізувати проєкт відбудови, який забезпечив би водопостачання не лише Криму, а й усього регіону.

Крім того, президент підтвердив, що Сполучені Штати пропонують Україні варіант спільного використання Запорізької АЕС разом із Росією, однак жодних домовленостей з цього питання наразі немає.

Слід зазначити, що відбудова Каховського гідровузла передбачає два ключові етапи. Перший з них уже реалізовано на папері — завершено проєктування та підготовку до зведення підпірної споруди в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС.

Другий етап розпочнеться після деокупації території та проведення розмінування. Лише після цього фахівці зможуть безпечно обстежити залишки зруйнованих споруд, оцінити їхній технічний стан, провести демонтаж і сформувати проєкт повної відбудови гідровузла.

