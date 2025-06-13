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В Укргідроенерго підготували проєкт відновлення греблі Каховської ГЕС

В Укргідроенерго підготували проєкт відновлення греблі Каховської ГЕС. Фото: Голос УкраїниВ Укргідроенерго підготували проєкт відновлення греблі Каховської ГЕС. Фото: Голос України

Відбудова Каховського гідровузла передбачає два ключові етапи. Перший з них уже реалізовано на папері — завершено проєктування та підготовку до зведення підпірної споруди в нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС.

Про це в інтерв’ю розповів директор Каховської ГЕС Олег Пащенко, повідомляє Укргідроенерго

За його словами будівництво підпірної споруди у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС частково стабілізує гідрологічну ситуацію до повноцінної відбудови Каховської ГЕС.

Олег Пащенко додає, що другий етап розпочнеться після деокупації території та проведення розмінування. Лише після цього фахівці зможуть безпечно обстежити залишки зруйнованих споруд, оцінити їхній технічний стан, провести демонтаж і сформувати проєкт повної відбудови гідровузла.

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«До обстеження — жодні точні фінансові цифри назвати неможливо», — зазначив Олег Пащенко.

Він наголосив, що відновлення Каховської ГЕС має стратегічне значення для України, оскільки йдеться не лише про енергетичну інфраструктуру, а й про відновлення життя на півдні — зрошення, водопостачання, сільське господарство та повернення людей до своїх домівок.

Нагадаємо, що  6 червня 2023 року російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Це спричинило одну з найбільших екологічних катастроф сучасної України.

За оцінками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, затоплення охопило понад 620 квадратних кілометрів суші, під водою опинилися 333 тисячі гектарів природоохоронних територій та 11 294 гектари лісу.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Миколаївщини

Про підрив дамби Каховської ГЕС стало відомо на світанку 6 червня 2023 року. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів. 

Після катастрофи екоактивісти за підтримки Українського наукового центру екології провели дослідження, щоб проаналізувати стан водойм внаслідок підриву. Проби були взяті в місті Снігурівка та в селі Афанасіївка, які були повністю відрізані водою

Через затоплення в Снігурівській громаді було зруйновано або знесено потужністю води більше 7 мостів. Крім того, затоплено було 375 будинків.

У березні 2024 року екоактивісти спільно з Українським науковим центром екології моря провели четверту екологічну місію з дослідження наслідків підриву Каховської ГЕС.

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