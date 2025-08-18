Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    18 серпня, 2025

  • 23°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 18 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 23° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Відновлення роботи ЗАЕС після деокупації може тривати роками — міністерка енергетики

Світлана Гринчук заявила, що відновлення роботи ЗАЕС після деокупації може тривати роками. Фото: МіндовкілляСвітлана Гринчук заявила, що відновлення роботи ЗАЕС після деокупації може тривати роками. Фото: Міндовкілля

Відновлення роботи Запорізької атомної електростанції після звільнення від російської окупації займе кілька років.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації плану дій нового уряду, пише hromadske.

Вона наголосила, що ситуація навколо ЗАЕС залишається надзвичайно небезпечною. При цьому, за оцінками українських спеціалістів та експертів МАГАТЕ, Росія не має можливостей під’єднати станцію до власної енергосистеми.

Після деокупації міжнародним експертам на чолі з МАГАТЕ доведеться насамперед оцінити стан об’єкта.

Реклама

Ми ж не знаємо, що росіяни там наробили, що вони пошкодили. Це ядерний об’єкт — його не запустиш просто так. Треба оцінити технічну ситуацію на станції і це достатньо довгий, я думаю, буде період, — зазначила Світлана Гринчук.

За її словами, відновлення роботи блоків потребуватиме тривалих технічних рішень, а також вирішення питання водозабезпечення. «Це довгий процес, це роки», підсумувала міністерка.

Нагадаємо, що фахівці «Укренерго» відновили роботу високовольтної лінії, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. На живлення від генераторів ЗАЕС перейшла через аварійне відключення — це крайній резерв для підтримки критичних систем безпеки.

Нагадаємо, що це сталося 4 липня через російський удар по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України, що спричинило на станції блекаут.

Раніше, Запорізька атомна електростанція повідомила команді МАГАТЕ про влучання безпілотника у дах навчального центру, розташованого одразу за межами периметра станції.

Останні новини про: ЗАЕС

Безпілотник влучив у дах навчального центру Запорізької АЕС, — МАГАТЕ
Росіяни на ЗАЕС повідомили МАГАТЕ про плани будівництва насосної станції для охолодження реакторів
«Укренерго» повернуло живлення на Запорізьку АЕС: станція була на генераторах
Реклама

Читайте також:

новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ЗАЕС

«Укренерго» повернуло живлення на Запорізьку АЕС: станція була на генераторах
Росіяни на ЗАЕС повідомили МАГАТЕ про плани будівництва насосної станції для охолодження реакторів
Безпілотник влучив у дах навчального центру Запорізької АЕС, — МАГАТЕ

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян

В Одесі дві лікарні закрили на карантин через COVID-19

Не менше ₴35 тис.: Кабмін пообіцяв підвищити зарплати лікарям

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

У Миколаєві провели обстеження скандальної недобудови на Намиві: на неї знову з’явилися плани

Альона Коханчук

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay