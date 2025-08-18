Відновлення роботи ЗАЕС після деокупації може тривати роками — міністерка енергетики

Світлана Гринчук заявила, що відновлення роботи ЗАЕС після деокупації може тривати роками. Фото: Міндовкілля

Відновлення роботи Запорізької атомної електростанції після звільнення від російської окупації займе кілька років.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації плану дій нового уряду, пише hromadske.

Вона наголосила, що ситуація навколо ЗАЕС залишається надзвичайно небезпечною. При цьому, за оцінками українських спеціалістів та експертів МАГАТЕ, Росія не має можливостей під’єднати станцію до власної енергосистеми.

Після деокупації міжнародним експертам на чолі з МАГАТЕ доведеться насамперед оцінити стан об’єкта.

— Ми ж не знаємо, що росіяни там наробили, що вони пошкодили. Це ядерний об’єкт — його не запустиш просто так. Треба оцінити технічну ситуацію на станції і це достатньо довгий, я думаю, буде період, — зазначила Світлана Гринчук.

За її словами, відновлення роботи блоків потребуватиме тривалих технічних рішень, а також вирішення питання водозабезпечення. «Це довгий процес, це роки», підсумувала міністерка.

Нагадаємо, що фахівці «Укренерго» відновили роботу високовольтної лінії, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. На живлення від генераторів ЗАЕС перейшла через аварійне відключення — це крайній резерв для підтримки критичних систем безпеки.

Нагадаємо, що це сталося 4 липня через російський удар по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України, що спричинило на станції блекаут.

Раніше, Запорізька атомна електростанція повідомила команді МАГАТЕ про влучання безпілотника у дах навчального центру, розташованого одразу за межами периметра станції.