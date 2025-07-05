«Укренерго» повернуло живлення на Запорізьку АЕС: станція була на генераторах

Запорізька АЕС. Фото: ipress.ua

Фахівці «Укренерго» відновили роботу високовольтної лінії, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомили в «Укренерго».

Після кількох годин на дизель-генераторах станція знову отримує електроенергію з підконтрольної Україні території.

Аварійно-відновлювальні роботи вдалося розпочати лише після зниження загрози, зазначили енергетики.

На живлення від генераторів ЗАЕС перейшла через аварійне відключення — це крайній резерв для підтримки критичних систем безпеки.

Нагадаємо, що це сталося 4 липня через російський удар по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України, що спричинило на станції блекаут.

Раніше, Запорізька атомна електростанція повідомила команді МАГАТЕ про влучання безпілотника у дах навчального центру, розташованого одразу за межами периметра станції.