За добу росіяни двічі били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївщини

Обстріл Миколаївщини, Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 8 жовтня, росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, також вночі на Миколаївщині працювали сили протиповітряної оборони. Деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, що на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.