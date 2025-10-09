  • четвер

    9 жовтня, 2025

  • 15.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 15.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу росіяни двічі били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївщини

Обстріл Миколаївщини, Архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаївщини, Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 8 жовтня, росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, також вночі на Миколаївщині працювали сили протиповітряної оборони. Деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, що на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Останні новини про: Війна в Україні

На Одещині після обстрілу горіли будинки та порт: є поранені, 30 тисяч людей залишились без світла
Обстріли Херсонщини: загинули двоє людей, восьмеро поранені
Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині: пошкодження значні
Реклама

Читайте також:

новини

«Оформлюємо пакет документів», — Кім про створення Данією громадського простору на території суднобудівного заводу у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині: пошкодження значні
Обстріли Херсонщини: загинули двоє людей, восьмеро поранені
На Одещині після обстрілу горіли будинки та порт: є поранені, 30 тисяч людей залишились без світла

«Оформлюємо пакет документів», — Кім про створення Данією громадського простору на території суднобудівного заводу у Миколаєві

На Одещині після обстрілу горіли будинки та порт: є поранені, 30 тисяч людей залишились без світла