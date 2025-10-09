За добу росіяни двічі били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївщини
Марія Хаміцевич
7:40, 09 жовтня, 2025
Учора, 8 жовтня, росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, також вночі на Миколаївщині працювали сили протиповітряної оборони. Деталі повідомлять згодом.
Нагадаємо, що на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.
Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
