За добу у двох районах Миколаївщини горіли будинки та сміття

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Минулої доби, 8 жовтня, у Миколаївській області сталося чотири пожежі, три з них — у житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Новосергіївка Баштанської громади загорілося сміття в покинутому будинку. Вогонь охопив близько 20 квадратних метрів.

У Первомайську спалахнула господарча споруда на приватній території. Пожежу загасили на площі два квадратних метри.

Ще одна споруда горіла в селі Семенівка Благодатненської громади — її встиг загасити власник до приїзду рятувальників.

Також вогнеборці гасили сміття на відкритій території площею близько одного гектара. Причини займань встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.