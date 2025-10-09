За добу у двох районах Миколаївщини горіли будинки та сміття
- Марія Хаміцевич
11:11, 09 жовтня, 2025
Минулої доби, 8 жовтня, у Миколаївській області сталося чотири пожежі, три з них — у житловому секторі.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У селі Новосергіївка Баштанської громади загорілося сміття в покинутому будинку. Вогонь охопив близько 20 квадратних метрів.
У Первомайську спалахнула господарча споруда на приватній території. Пожежу загасили на площі два квадратних метри.
Ще одна споруда горіла в селі Семенівка Благодатненської громади — її встиг загасити власник до приїзду рятувальників.
Також вогнеборці гасили сміття на відкритій території площею близько одного гектара. Причини займань встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.
