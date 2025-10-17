  • пʼятниця

МВС знищили 500-кілограмову російську фугасну бомбу в Чорному морі

500-кілограмова російська фугасна бомба у Чорному морі. Фото: скриншот із відео ВМС ЗСУ500-кілограмова російська фугасна бомба у Чорному морі. Фото: скриншот із відео ВМС ЗСУ

На маршрутах цивільного судноплавства у Чорному морі українські військові виявили та знищили чергову 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу з російським маркуванням.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.

У дописі зазначається, що на боєприпасі окупанти встановили модифікований підривник, який міг спрацювати при наближенні цивільного судна. За даними військових, бомбу скинула російська авіація, намагаючись створити небезпеку для цивільних і торгових суден, що прямують до українських портів.

Військові наголосили, з початку року українські сили вже знешкодили близько 20 подібних вибухонебезпечних предметів у Чорному морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорному морі неподалік від берегів Болгарії затонуло українське вантажне судно EILEEN. Усі десять членів екіпажу, громадяни України, залишилися живими.

Читайте також:

новини

«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

Аліна Квітко
новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
У Південноукраїнську стартує опалювальний сезон: тепло подаватимуть із 17 жовтня

Трамп заявив, що США не можуть виснажувати свої запаси ракет Tomahawk: «Вони нам потрібні»

5 годин тому

Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі

Головне сьогодні