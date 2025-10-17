МВС знищили 500-кілограмову російську фугасну бомбу в Чорному морі
Ірина Олехнович
13:45, 17 жовтня, 2025
На маршрутах цивільного судноплавства у Чорному морі українські військові виявили та знищили чергову 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу з російським маркуванням.
Про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.
У дописі зазначається, що на боєприпасі окупанти встановили модифікований підривник, який міг спрацювати при наближенні цивільного судна. За даними військових, бомбу скинула російська авіація, намагаючись створити небезпеку для цивільних і торгових суден, що прямують до українських портів.
Військові наголосили, з початку року українські сили вже знешкодили близько 20 подібних вибухонебезпечних предметів у Чорному морі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорному морі неподалік від берегів Болгарії затонуло українське вантажне судно EILEEN. Усі десять членів екіпажу, громадяни України, залишилися живими.
