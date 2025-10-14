Українське вантажне судно затонуло біля узбережжя Болгарії, екіпаж врятували, — медіа

Українське вантажне судно EILEEN. Фото: Maritime

У Чорному морі неподалік від берегів Болгарії затонуло українське вантажне судно EILEEN. Усі десять членів екіпажу, громадяни України, залишилися живими.

Про це пише болгарське медіа «Maritime».

Інцидент стався у неділю, 12 жовтня, приблизно за 140 морських миль від міста Варна. Українських моряків урятував турецький корабель MURAT ILHAN. За даними видання, усі вони перебувають у задовільному стані, ніхто не постраждав.

Причини аварії наразі з’ясовують. Відомо, що екіпаж подав сигнал лиха після того, як у корпусі судна з’явилася велика пробоїна, через яку корабель почав набирати воду.

За попередньою інформацією, EILEEN належить українській компанії та була збудована понад 30 років тому.

