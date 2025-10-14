  • вівторок

Клуб

Українське вантажне судно затонуло біля узбережжя Болгарії, екіпаж врятували, — медіа

Українське вантажне судно EILEEN. Фото: MaritimeУкраїнське вантажне судно EILEEN. Фото: Maritime

У Чорному морі неподалік від берегів Болгарії затонуло українське вантажне судно EILEEN. Усі десять членів екіпажу, громадяни України, залишилися живими.

Про це пише болгарське медіа «Maritime».

Інцидент стався у неділю, 12 жовтня, приблизно за 140 морських миль від міста Варна. Українських моряків урятував турецький корабель MURAT ILHAN. За даними видання, усі вони перебувають у задовільному стані, ніхто не постраждав.

Причини аварії наразі з’ясовують. Відомо, що екіпаж подав сигнал лиха після того, як у корпусі судна з’явилася велика пробоїна, через яку корабель почав набирати воду.

За попередньою інформацією, EILEEN належить українській компанії та була збудована понад 30 років тому.

Нагадаємо, поблизу узбережжя Чорного моря українські військові моряки врятували п’ятьох цивільних, яких штормом віднесло у відкрите море на надувних колах.

Головне сьогодні