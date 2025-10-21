Після зливи в Одесі у Чорному морі зафіксували перевищення рівня забруднення

У Чорному морі зафіксували перевищення рівня забруднюючих речовин. Фото: Держекоінспекція

Після сильної зливи, що сталася 30 вересня 2025 року, екологи перевірили стан морської води біля узбережжя Одеси та виявили перевищення рівня забруднюючих речовин.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час перевірки проби води відібрали у місцях, де після повені могла потрапити найбільша кількість стічних вод.

Перевищення норм забруднення зафіксували на таких ділянках:

пляж «Золотий Берег», 16-та станція Великого Фонтану;

провулок Маячний, 16-та станція Великого Фонтану;

пляж Аркадія.

Також незначне перевищення показників біохімічного споживання кисню (БСК₅) виявили в районі пляжу «Зерновий» (Пересипський район Одеси).

Екологи продовжують перевірку, щоб визначити, наскільки змінився стан морської води після повені.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Реклама

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.