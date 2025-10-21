Після зливи в Одесі у Чорному морі зафіксували перевищення рівня забруднення
21:18, 21 жовтня, 2025
Після сильної зливи, що сталася 30 вересня 2025 року, екологи перевірили стан морської води біля узбережжя Одеси та виявили перевищення рівня забруднюючих речовин.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Під час перевірки проби води відібрали у місцях, де після повені могла потрапити найбільша кількість стічних вод.
Перевищення норм забруднення зафіксували на таких ділянках:
-
пляж «Золотий Берег», 16-та станція Великого Фонтану;
-
провулок Маячний, 16-та станція Великого Фонтану;
-
пляж Аркадія.
Також незначне перевищення показників біохімічного споживання кисню (БСК₅) виявили в районі пляжу «Зерновий» (Пересипський район Одеси).
Екологи продовжують перевірку, щоб визначити, наскільки змінився стан морської води після повені.
Негода в Одесі 30 вересня
В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.
Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.
Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.
Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.
За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.
2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.
В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.
