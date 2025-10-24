У Херсоні після ранкового обстрілу поранені 14 людей, пошкоджені будинки

Обстрілу Корабельного району Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Російські військові зранку 24 жовтня масовано обстріляли Корабельний район Херсона.

У дописі йдеться, що поранення отримали п'ятеро людей. Усіх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, повідомили в МВА.

Внаслідок обстрілу також травмований 16-річний хлопець. Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову травму, струс головного мозку та уламкові поранення тулуба й обличчя, повідомили в МВА.

Крім цього, в МВА повідомили, що через ранковий масований обстріл Корабельного району Херсона поранені ще двоє людей. 66-річний чоловік та 61-річна жінка — у стані середньої тяжкості.

Реклама

Керівник ОВА Олександр Прокудін показав у наслідки російського обстрілу Корабельного району Херсона. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

Пізніше в МВА повідомили, що до лікарні звернулась 61-річна жителька Херсона. Вона потрапила під обстріл Корабельного району близько 7:20. У жінки — мінно-вибухова травма та пошкодження ока.

До 14 збільшилась кількість поранених внаслідок масованого ворожого обстрілу Корабельного району близько 7.20.

31-річний херсонець дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення.

Медики надали постраждалому допомогу на місці. В момент удару окупантів він був на вулиці.

Обстрілу Корабельного району Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Обстрілу Корабельного району Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Обстрілу Корабельного району Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Обстрілу Корабельного району Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Обстрілу Корабельного району Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що російські війська вранці 22 жовтня атакували Дніпровський район Херсона, також скинувши вибухівку з безпілотника на автомобіль.