У Херсоні дрон РФ атакував автомобіль: поранено водія

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські війська вранці 22 жовтня атакували Дніпровський район Херсона, скинувши вибухівку з безпілотника на автомобіль.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, авто повністю згоріло. Поранення отримав 62-річний водій — у нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення грудної клітки й плеча. Чоловіка госпіталізували, зараз його дообстежують медики.

Також, за словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби російські війська обстріляли 34 населені пункти Херсонської області.

Нагадаємо, що також російські війська дев’ять разів атакували FPV-дронами три громади Миколаївської області. Внаслідок ударів було пошкоджено три приватні будинки.

Під вогнем опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджені вісім багатоповерхових і чотири приватні будинки, гараж і декілька автомобілів. Поранені 14 людей.