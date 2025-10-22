На Миколаївщині внаслідок ударів FPV-дронів пошкоджені житлові будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Учора російські війська дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок ударів в Очакові було пошкоджено два приватні будинки, а в селі Лупареве — один. Постраждалих немає.

Варто зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.