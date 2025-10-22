  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 7.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 7.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині внаслідок ударів FPV-дронів пошкоджені житлові будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Учора російські війська дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок ударів в Очакові було пошкоджено два приватні будинки, а в селі Лупареве — один. Постраждалих немає.

Варто зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп сказав Зеленському, що Україна не отримає ракети Tomahawk найближчим часом, — медіа
Верховна Рада проголосувала за виділення додаткових ₴325 млрд на оборону
Ніхто, окрім Зеленського, не має права домовлятися про території України, — Макрон
Реклама

Читайте також:

новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Ніхто, окрім Зеленського, не має права домовлятися про території України, — Макрон
Верховна Рада проголосувала за виділення додаткових ₴325 млрд на оборону
Трамп сказав Зеленському, що Україна не отримає ракети Tomahawk найближчим часом, — медіа

У Миколаєві зміниться рух тролейбусів через планові ремонтні роботи

«Нібулон» відмовиться від вирощування соняшнику через збитки