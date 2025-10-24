  • пʼятниця

У Херсоні під час обстрілу загинула начальниця відділення «Укрпошти»

Каріна Дементій. Фото: Igor Smelyansky, TelegramКаріна Дементій. Фото: Igor Smelyansky, Telegram

Під час російського обстрілу Херсона загинула начальниця місцевого відділення «Укрпошти» Каріна Дементій.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, жінка їхала маршруткою на роботу, коли російські війська вдарили «Градом» по місту. У загиблої залишилися чоловік і син. У компанії пообіцяли підтримати родину.

Нагадаємо, що зранку 24 жовтня російські війська атакували реактивними системами залпового вогню житлові квартали Херсона. За даними керівника ОВА, загинули дві жінки. Поранення дістали 19 людей, серед них — 16-річний хлопець.

