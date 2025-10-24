Росіяни атакували житлові квартали Херсона: зруйновано понад 40 будинків, є загиблі та поранені

Обстрілу Корабельного району Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Зранку 24 жовтня російські війська атакували реактивними системами залпового вогню житлові квартали Херсона.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня України.

Зазначається, що зруйновано або пошкоджено понад 30 приватних та більше 15 багатоквартирних будинків. Серед цивільного населення є загиблі та поранені.

«Цей удар по житлових масивах, що стався на тлі відсутності успіху на полі бою, є очевидним проявом безсилля агресора перед міцністю нашої оборони», — йдеться у повідомленні.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що загинули дві жінки. Поранення дістали 14 людей, серед них — 16-річна дитина. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

Пізніше в Херсонській ОВА додали, що кількість постраждалих через обстріл Корабельного району збільшилась до 19 людей. До лікарні з мінно-вибуховими травмами та контузіями звернулися 58-річна жінка та 36-річний чоловік. Під час атаки вони перебували у маршрутці.

Крім цього, медична допомога знадобилась дівчатам, 17 та 15 років. В них — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку. Нині вони — під наглядом медиків.

Наразі на місці обстралів працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, вранці 24 жовтня російські війська масовано обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранення дістали 14 людей, серед них — 16-річний хлопець.