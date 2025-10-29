На Херсонщині через обстріли РФ пошкоджені понад 20 об’єктів: є загибла та поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські війська продовжують систематичні обстріли населених пунктів правобережної Херсонщини. Минулої доби, 28 жовтня, під вогнем опинилися 32 населені пункти області.

Як повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, ворог цілив по житлових кварталах і критичній інфраструктурі. Пошкоджено понад 20 об’єктів, серед них — сім багатоповерхівок, сім приватних будинків, дві адмінбудівлі, об’єкти заводу, три автомобілі, газопровід, гаражі та кафе.

За даними Нацполіції, у Дніпровському районі Херсона дрон FPV вдарив по території заводу — поранення отримав 55-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення голови, рук і ніг. Потерпілого госпіталізували.

Також у цьому районі 60-річна жінка загинула внаслідок артобстрілу — вона отримала смертельні поранення 27 жовтня.

Увечері росіяни обстріляли прибережну частину Дніпровського району з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів частково пошкоджено три приватні будинки, а також три багатоповерхівки в Корабельному районі та кілька адміністративних будівель у Центральному.

У поліції зазначають, що всі атаки кваліфікують як воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

Нагадаємо, що за добу до цього, російські війська обстріляли Херсон та низку населених пунктів області. Загинула 75-річна жінка, ще дев’ять людей отримали поранення, серед них — троє поліцейських.