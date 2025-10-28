  • вівторок

Під час обстрілів Херсона та області поранення отримали цивільні та поліцейські

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська обстріляли Херсон та низку населених пунктів області. Загинула 75-річна жінка, ще дев’ять людей отримали поранення, серед них — троє поліцейських.

За даними Херсонської обласної прокуратури, обстріл стався 27 жовтня близько 16:45. Росіяни відкрили артилерійський вогонь, коли жінка перебувала у себе на подвір’ї. Вона загинула на місці. Правоохоронці відкрили провадження за фактом воєнного злочину.

Окрім Херсона, під обстрілами опинилися Комишани, Садове, Придніпровське, Софіївка, Кізомис, Інгулець, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Новодмитрівка, Текстильне, Берислав та інші населені пункти.

Усього пошкоджено 17 об’єктів: багатоквартирний і шість приватних будинків, об’єкти інфраструктури, господарські споруди, гараж і три автомобілі.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

У Комишанах внаслідок удару FPV-дроном поранено двох працівників поліції — в одного контузія, в іншого уламкові поранення живота. У Текстильному російський дрон атакував 50-річного чоловіка, його госпіталізували з пораненням голови. В Інгульці FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль — постраждали 61-річна жінка та 64-річний чоловік.

Дніпровський район Херсона також перебував під обстрілом, вранці поранення отримав 44-річний поліцейський. Пошкоджено кілька приватних будинків і гараж.

За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, російські війська продовжують щодня бити по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі області.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що за добу до цього армія Росії обстріляла 38 населених пунктів Херсонської області. Тоді були пошкоджені вісім багатоповерхівок, 19 приватних будинків, господарська споруда, гараж, автомобілі та газопровід.

