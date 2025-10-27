Обстріл Херсонщини: пошкоджені понад два десятки будинків та газопровід, є поранений

Наслідки обстрілів на Херсонщині. Фото: ГУ Нацполіції в Херсонській області

Упродовж минулої доби армія Росії обстріляла 38 населених пунктів Херсонської області.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, вогонь вівся по житлових кварталах, об’єктах критичної та соціальної інфраструктури.

За його словами, пошкоджені вісім багатоповерхівок, 19 приватних будинків, господарська споруда, гараж, автомобілі та газопровід. Витік газу перекрили, загрози і пожеж немає. Унаслідок обстрілів поранення дістала одна людина.

Нагадаємо, зранку 24 жовтня російські війська атакували реактивними системами залпового вогню житлові квартали Херсона. Під час російського обстрілу Херсона загинула начальниця місцевого відділення «Укрпошти» Каріна Дементій.