  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 14.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Запоріжжі ракета знищила гуртожиток: під завалами шукають людей

Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Вночі 30 жовтня російські війська ракетами і дронами вдарили по Запоріжжю та області. У місті зруйновано гуртожиток, під завалами можуть бути люди, триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За попередніми даними, по місту завдали щонайменше 20 ударів дронами та випустили 8 ракет. Пошкоджено п’ять багатоповерхівок, кілька приватних будинків та об’єкти інфраструктури. Кількість поранених зросла до 15 людей, серед них шестеро дітей віком від 3 до 6 років.

Від нічних атак також постраждали кілька населених пунктів області. Під авіаударами перебували Біленьке, Камʼянське, Оріхове, Малинівка та Рівнопілля.

Інші громади зазнали понад 480 атак дронів і 245 артилерійських обстрілів. Російські війська також били з реактивних систем залпового вогню по Степногірську, Успенівці, Білогірʼю та інших селах регіону.

Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, що росіяни також масовано атакували енергетику України. Тому ввели графіки погодинних відключень.

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла
Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів
Обстріли Херсонщини: за добу 12 поранених, серед них — діти
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
новини

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з’явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Альона Коханчук
новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріли Херсонщини: за добу 12 поранених, серед них — діти
Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів
На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла

На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла

Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів