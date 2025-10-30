У Запоріжжі ракета знищила гуртожиток: під завалами шукають людей

Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Вночі 30 жовтня російські війська ракетами і дронами вдарили по Запоріжжю та області. У місті зруйновано гуртожиток, під завалами можуть бути люди, триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За попередніми даними, по місту завдали щонайменше 20 ударів дронами та випустили 8 ракет. Пошкоджено п’ять багатоповерхівок, кілька приватних будинків та об’єкти інфраструктури. Кількість поранених зросла до 15 людей, серед них шестеро дітей віком від 3 до 6 років.

Від нічних атак також постраждали кілька населених пунктів області. Під авіаударами перебували Біленьке, Камʼянське, Оріхове, Малинівка та Рівнопілля.

Інші громади зазнали понад 480 атак дронів і 245 артилерійських обстрілів. Російські війська також били з реактивних систем залпового вогню по Степногірську, Успенівці, Білогірʼю та інших селах регіону.

Наслідки обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, що росіяни також масовано атакували енергетику України. Тому ввели графіки погодинних відключень.