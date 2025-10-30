На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

Після масованої ракетно-дронової атаки на енергетику України з 08:00 в Миколаївській області запроваджено графік погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго» та Миколаївській ОВА.

08:00 – 10:00 — дві черги

10:00 – 14:00 — одна черга

14:00 – 19:00 — дві черги

Наразі відключено 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2 черги ГПВ.

Щоб перевірити, чи входить ваша адреса до черги відключень, можна перевірити за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищитиенергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.