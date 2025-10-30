  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 7.6°
    Туман

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 7.6° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині запровадили погодинні відключення світла

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

Після масованої ракетно-дронової атаки на енергетику України з 08:00 в Миколаївській області запроваджено графік погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго» та Миколаївській ОВА.

  • 08:00 – 10:00 — дві черги
  • 10:00 – 14:00 — одна черга
  • 14:00 – 19:00 — дві черги

Наразі відключено 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2 черги ГПВ.

Щоб перевірити, чи входить ваша адреса до черги відключень, можна перевірити за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищитиенергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Війна в Україні

Я думав, що з цим буде найпростіше, — Трамп про завершення війни в Україні
На Миколаївщині пошкоджено понад тисячу об’єктів електромереж, — обленерго
Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
новини

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з’явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Альона Коханчук
новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів
На Миколаївщині пошкоджено понад тисячу об’єктів електромереж, — обленерго
Я думав, що з цим буде найпростіше, — Трамп про завершення війни в Україні

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Через атаку на Миколаївщині знеструмлення та затримки поїздів