На Миколаївщини через нічний обстріл 12 сіл залишились без світла
- Марія Хаміцевич
8:00, 03 листопада, 2025
Уночі 3 листопада росіяни атакували Миколаївську область дронами «Shahed». Внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Без світла залишилися 12 населених пунктів, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Наразі електропостачання повністю відновили. Постраждалих немає.
Крім того, протягом минулої доби російська армія вісім разів атакувала FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Нагадаємо, також сьогодні вночі один із дронів поцілив у господарський супермаркет. Було пошкоджено будівлі на території СТО, автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.
