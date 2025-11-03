На Миколаївщини через нічний обстріл 12 сіл залишились без світла

Ілюстративне фото удару по енергетиці. Фото: Ukraine Front Line

Уночі 3 листопада росіяни атакували Миколаївську область дронами «Shahed». Внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Без світла залишилися 12 населених пунктів, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Наразі електропостачання повністю відновили. Постраждалих немає.

Крім того, протягом минулої доби російська армія вісім разів атакувала FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, також сьогодні вночі один із дронів поцілив у господарський супермаркет. Було пошкоджено будівлі на території СТО, автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.