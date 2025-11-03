  • понеділок

У Миколаєві після атаки «Шахеда» загорівся магазин, пошкоджені будинки та СТО

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Уночі 3 листопада, близько 02:58, Миколаїв атакували ударні безпілотники «Shahed».

Один із дронів поцілив у господарський супермаркет — будівля зайнялася, але пожежу швидко загасили рятувальники, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також пошкоджено будівлі на території станції технічного обслуговування (СТО), два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 1 листопада, близько 07:20, російські війська вдарили балістичною ракетою, «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, по передмістю Миколаєва. Тоді загинув 20-річний чоловік. Поранення отримали 19 людей, серед них — 12-річний хлопець та 9-річна дівчинка.

