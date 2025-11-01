Росіяни атакували балістичною ракетою Миколаїв: одна людина загинула, є поранені

Вранці 1 листопада російські війська завдали удару балістичною ракетою по передмістю Миколаєва.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За попередніми даними, близько 07:20 місто обстріляли ракетним комплексом «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Внаслідок удару пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.

«На жаль, одна людина загинула. Наразі відомо про 15 поранених різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості», — повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, 31 жовтня, російські війська двічі обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Унаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, один багатоквартирний будинок та лінію електропередач.