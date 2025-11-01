  • субота

    1 листопада, 2025

  • 11.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 11.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували балістичною ракетою Миколаїв: одна людина загинула, є поранені

Вранці 1 листопада російські війська завдали удару балістичною ракетою по передмістю Миколаєва.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За попередніми даними, близько 07:20 місто обстріляли ракетним комплексом «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Внаслідок удару пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.

«На жаль, одна людина загинула. Наразі відомо про 15 поранених різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості», — повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, 31 жовтня, російські війська двічі обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Унаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, один багатоквартирний будинок та лінію електропередач.

Останні новини про: Обстріл Миколаєва

Росіяни атакували три громади Миколаївщини FPV-дронами та з РСЗВ
У мерії Миколаєва відзвітували, що обстежили майже 2 тис. об’єктів, пошкоджених обстрілами РФ
На Миколаївщині дрони атакували дві громади, пошкоджено будинок
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Ірина Олехнович
новини

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

Ірина Олехнович
новини

Депутат Береза запропонував перезавантажити депутатські комісії міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаєва

На Миколаївщині дрони атакували дві громади, пошкоджено будинок
У мерії Миколаєва відзвітували, що обстежили майже 2 тис. об’єктів, пошкоджених обстрілами РФ
Росіяни атакували три громади Миколаївщини FPV-дронами та з РСЗВ

Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання?

Як пройшла перша майже за 4 роки офлайн сесія міськради Миколаєва