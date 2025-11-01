Через обстріли на Миколаївщині пошкоджено будинки та лінію електропередач
- Даріна Мельничук
7:55, 01 листопада, 2025
Учора, 31 жовтня, російські війська двічі обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Унаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, один багатоквартирний будинок та лінію електропередач. Через це відбулося відключення споживачів, однак станом на зараз електропостачання повністю відновлено. Постраждалих немає.
Крім того, уночі в області велася бойова робота. Деталі повідомлять згодом.
Нагадаємо, що вночі 31 жовтня росіяни масово атакували Миколаївщину безпілотниками «Shahed». Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено амбулаторію, приватний будинок і три автомобілі.
