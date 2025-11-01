  • субота

Через обстріли на Миколаївщині пошкоджено будинки та лінію електропередач

Миколаїв після ночі атаки дронів. Ілюстраційне фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів. Ілюстраційне фото: МикВісті

Учора, 31 жовтня, російські війська двічі обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, один багатоквартирний будинок та лінію електропередач. Через це відбулося відключення споживачів, однак станом на зараз електропостачання повністю відновлено. Постраждалих немає.

Крім того, уночі в області велася бойова робота. Деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, що вночі 31 жовтня росіяни масово атакували Миколаївщину безпілотниками «Shahed». Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено амбулаторію, приватний будинок і три автомобілі.

